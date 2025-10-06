Inizia il 24, 25 e 26 ottobre la nuova stagione di Casamatta, lo spazio culturale di viale Europa 85, che torna dunque ad aprire le sue porte, con una ricca programmazione teatrale che vedrà tantissime novità. Ad aprire la rassegna sarà “La biscazziera e il suo servo” del maestro della Commedia dell’arte Antonio Fava (nella foto), direttamente da Reggio Emilia, che sarà sul palco insieme ad Alessia Falvo. Un duo che unisce tradizione e modernità attraverso colpi di scena, comicità e riflessioni. Saranno sette, in totale, gli appuntamenti in programma, fino al 31 maggio 2026, con grandi autori che spaziano dal classico al contemporaneo, dal comico al grottesco. “Oggi più che mai il teatro è un gesto necessario – commenta il direttore artistico di Casamatta, Massimo Leggio -. In un tempo che corre veloce, frammentato dagli schermi e dalle solitudini connesse, alzare il sipario significa ricreare quello spazio antico e sempre nuovo dove ci si guarda negli occhi, dove si ride e si piange insieme, dove le storie tornano ad abitare i corpi vivi degli attori e l’immaginazione di chi siede in platea. Fare teatro oggi è un atto di resistenza. È offrire alla comunità un luogo dove ritrovarsi, dove sentirsi parte di qualcosa di più grande, dove la cultura non è un lusso ma un diritto, un bisogno primario dell’anima. Per questo vi invitiamo a tornare nelle sale teatrali, a rimanere curiosi, avidi di storie, affamati di bellezza e di senso. Perché ogni spettacolo è un’occasione per stupirsi ancora, per scoprire qualcosa di nuovo su noi stessi e sul mondo”.

Da Alan Ayckbourn a Stefano Benni, da Pier Benedetto Bertoli a Robin Hawdon. La chiusura della Stagione sarà affidata a Massimo Leggio, con il suo “Come rido io – Vol. 2”.

E intanto ripartono i laboratori teatrali per tutte le età: Bambini (6-9 anni), Ragazzi (10-13 anni) e Adulti. Durante i corsi si apprenderanno strumenti di dizione, improvvisazione, espressione corporea, recitazione narrativa e verranno tenuti da Massimo Leggio che si avvarrà, nel corso di alcuni seminari teatrali, di altri colleghi attori, registi e musicisti professionisti.

Open day lunedì 20 ottobre alle ore 19,00 in teatro.

Per informazioni è possibile contattare le pagine social di Casamatta o telefonare al numero 388-4591604.