La Polizia Municipale di Ragusa comunica che nelle strade sottoindicate, dal 4 ottobre 31 ottobre 2025, potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.
Martedì 7 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale;
Mercoledì 8 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Giovedì 9 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 10 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Sabato 11 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi;
Lunedì 13 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Martedì 14 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Mercoledì 15 Ottobre 2025
via A. Grandi;
S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Giovedì 16 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 17 Ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone;
Sabato 18 Ottobre 2025
via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
Lunedì 20 Ottobre 2025
via A. Grandi;
c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Martedì 21 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale;
Mercoledì 22 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Giovedì 23 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
c.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Venerdì 24 Ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Sabato 25 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi;
Lunedì 27 Ottobre 2025
C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
via Montale;
Martedì 28 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Mercoledì 29 Ottobre 2025
via Montale;
C.da Cerasella (centro abitato) km 18 +200;
Giovedì 30 Ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca – S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
Venerdì 31 Ottobre 2025
via A. Grandi;
via Giovanni Leone.