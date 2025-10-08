Vincite al 10eLotto. Secondo quanto riportato dal bollettino Agimeg, a Modica, in via Gianforma Margione, Frigintini, è stato centrato un premio da 60.000 euro. Il premio ottenuto grazie a un “4” in modalità istantanea.
Vincite al 10eLotto. Secondo quanto riportato dal bollettino Agimeg, a Modica, in via Gianforma Margione, Frigintini, è stato centrato un premio da 60.000 euro. Il premio ottenuto grazie a un “4” in modalità istantanea.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica