Gli agenti del commissariato Ps di Comiso hanno proceduto all’arresto di un 26enne comisano, nella flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli operatori sono intervenuti presso la sua abitazione, per accertare, in una vicenda di “codice rosso “, le condizioni di salute della compagna, vittima di maltrattamenti, rilevando la presenza anche del soggetto il quale, all’improvviso è andato in escandescenze, scagliandosi contro il personale di polizia, a cui peraltro ha cagionato lievi lesioni.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ed associato presso la locale casa circondariale.