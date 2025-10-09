La Cna territoriale di Ragusa conferma il proprio ruolo di motore per la promozione turistica locale organizzando, attraverso Cna Turismo, un prestigioso educational tour dedicato a sei buyers internazionali. L’iniziativa, che coinvolge quattro professionisti statunitensi, un sudafricano e un ungherese, rappresenta un’importante occasione di confronto e valorizzazione per le imprese turistiche e le eccellenze enogastronomiche del territorio ibleo.

Gli ospiti, accolti dalla Cna Ragusa, saranno guidati dal presidente di Cna Turismo Ragusa, Marco Giunta, e dal responsabile Andrea Distefano, in un percorso esperienziale pensato per mettere in luce i punti di forza, la storia e la bellezza autentica della provincia. L’arrivo dei buyers internazionali, previsto per domani pomeriggio, fa seguito alla partecipazione della delegazione Cna Turismo Ragusa al TTG Travel experience di Rimini, una delle più importanti fiere del settore, realizzata in collaborazione con il Libero consorzio comunale di Ragusa. Proprio durante la manifestazione riminese, la postazione Cna, con il supporto anche di Claudia Emanuel di Emotional Sicily, ha registrato notevole interesse da parte di operatori esteri, segno tangibile dell’attrattività di una destinazione che sa coniugare tradizione e innovazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: rafforzare la rete tra imprese locali e mercati internazionali, offrendo ai buyers una visione diretta delle opportunità offerte da Ragusa e dal suo territorio. “Crediamo fortemente – sottolinea il presidente Marco Giunta – nella sinergia tra pubblico e privato, e questo educational tour rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale a servizio del territorio e del suo sviluppo turistico. La presenza di buyers così qualificati è un segnale concreto della crescente attenzione verso le nostre eccellenze” (nella foto Giunta ed Emanuel a Rimini).

Il programma del tour prevede tappe a Modica, Ragusa Ibla, Scicli e Ispica, con visite guidate nei centri storici, incontri con produttori locali e degustazioni di prodotti tipici, tra cui il cioccolato, i formaggi, l’olio d’oliva e i vini del territorio. I buyers avranno modo di vivere da vicino le esperienze offerte dalle strutture ricettive e dai tour operator associati alla Cna, sperimentando itinerari culturali, paesaggistici e gastronomici pensati per un turismo di qualità e sostenibile. “Stiamo lavorando – dicono il presidente territoriale Cna Ragusa Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo – per trasformare queste relazioni internazionali in opportunità concrete per le imprese del territorio. L’educational tour è una vetrina privilegiata per mostrare la professionalità degli operatori locali e la ricchezza di una terra che merita di essere scoperta e raccontata. Ringraziamo tutte le imprese che hanno collaborato per la riuscita di questo evento”. L’iniziativa si inserisce nel percorso strategico di Cna Ragusa per la promozione di un’offerta turistica integrata e competitiva, coinvolgendo istituzioni, imprese e comunità locale. La sinergia con il Libero consorzio comunale di Ragusa testimonia la volontà condivisa di valorizzare le risorse del territorio, convinti che il turismo sia leva di sviluppo economico, occupazionale e culturale. “Cerchiamo di situare nell’immaginario collettivo, ancor più di quanto già non lo sia, perché sappiamo che la nostra è un’area molto bella, riconosciuta da tutti – chiarisce la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari – il nostro territorio, le sue specificità e le sue caratteristiche peculiari anche e soprattutto dal punto di vista dell’enogastronomia con l’intento di potenziare sempre di più la presenza di un turismo medio alto spendente nella nostra provincia”.

“Accogliere buyers internazionali significa scommettere sulla nostra identità e sulle straordinarie potenzialità del territorio – conclude Cna Turismo – Insieme possiamo costruire nuove opportunità per le imprese, rafforzando la reputazione della destinazione Ragusa nel mondo”.