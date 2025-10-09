Incidente stradale questa mattina a Modica Alta, in via Loreto Gallinara. Si è verificato uno scontro tra un bus del servizio urbano e una minicar. Nell’impatto, è stata coinvolta anche una vettura Mercedes in sosta.

Il sinistro ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza ai coinvolti, e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

Ad avere la peggio è stata la giovane conducente della minicar, che è rimasta ferita. Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: la ragazza ha riportato ferite lievi ed è stata assistita dal personale sanitario. La polizia locale sta ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dello scontro tra i due mezzi e il successivo coinvolgimento dell’auto parcheggiata. La viabilità ha subito rallentamenti per il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione dei veicoli.