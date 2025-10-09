Vittoria piange la scomparsa di Luciano Quattrocchi. Aveva 44 anni. Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 16,30, nella basilica di San Giovanni Battista. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
