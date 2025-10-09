Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti alla Squadra mobile della Questura, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due extracomunitari di nazionalità egiziana, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ai predetti viene contestato di aver condotto l’imbarcazione che, il giorno 1 ottobre, è stata intercettata al largo dalla Capitaneria di porto di Pozzallo, con a bordo 64 migranti di cui 60 di nazionalità bangladese e 4 egiziani, che sono stati accompagnati in porto e quindi all’hotspot, ove sono stati sottoposti alle procedure di identificazione a cura dell’Ufficio Immigrazione e della polizia scientifica.

Le immediate attività investigative effettuate dalla Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire le fasi del viaggio, dalla Libia in Italia, e di individuare i due scafisti che sono stati associati presso la locale casa circondariale, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.