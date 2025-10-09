Si è svolta oggi, nel contesto di una mattinata ricca di emozione e sentita partecipazione da parte della cittadinanza, la cerimonia di intitolazione della piazzetta antistante largo Balata a Emilio Amenta, conosciuto affettuosamente come “Don Miliu”.

L’Amministrazione comunale ha voluto onorare la figura di questo illustre concittadino, pioniere e fondatore dei primi Cantieri Navali Amenta di Pozzallo, riconoscendo il suo ruolo cruciale nella storia e nell’identità marittima della comunità.

La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Don Miliu con racconti e manifestazioni di affetto alla figlia e nipoti presenti, un maestro d’ascia la cui dedizione e il cui lavoro hanno dato il via a una lunga e gloriosa tradizione della cantieristica navale che per tanti anni ha caratterizzato la città.

Il momento ufficiale dell’intitolazione benedetto da don Michele è stato accolto con un lungo applauso, a suggello di un legame profondo tra la città, il suo mare e le figure che ne hanno plasmato l’identità. La piazzetta intitolata a Emilio Amenta, “Don Miliu”, diventa da oggi un punto di riferimento per celebrare il passato e guardare con orgoglio al futuro marittimo di Pozzallo.