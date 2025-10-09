Nuovo incidente stradale a Scicli, già teatro di un grave sinistro qualche giorno fa. Un’auto, in serata, ha urtato violentemente un veicolo parcheggiato in via Cristoforo Colombo, la stessa arteria dove lo scorso 4 ottobre un 15enne era rimasto ferito in uno scontro tra scooter e auto.

Secondo le prime ricostruzioni basate su testimonianze oculari, l’impatto è avvenuto a velocità sostenuta, con il conducente che si è poi dato alla fuga. A bordo del veicolo responsabile, due giovani donne: una di loro avrebbe urlato sul posto, forse per lo spavento o per un possibile infortunio. Nell’auto parcheggiata non c’erano persone a bordo (foto Assenza).

