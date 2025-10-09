Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla ex Strada provinciale 17 (Vittoria-Scoglitti), precisamente all’incrocio con via del Tennis, una zona già nota per la sua pericolosità e teatro di numerosi sinistri nel corso degli anni, inclusi alcuni con esiti fatali. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Fortunatamente, le conseguenze per le persone sono state lievi: un occupante, un uomo di circa 45 anni alla guida di una delle due vetture, ha riportato ferite di lieve entità, come contusioni e una sospetta distorsione al polso. È stato soccorso sul posto dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per gli accertamenti del caso, dove è già in osservazione e non si trova in pericolo di vita. Gli altri coinvolti, tra cui una donna e un minore a bordo dell’altra auto, sono rimasti illesi dopo gli opportuni controlli medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. La circolazione sulla ex SP 17 è stata temporaneamente deviata, con code fino a un chilometro in direzione Scoglitti, ma la situazione è tornata alla normalità entro un’ora.