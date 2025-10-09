I carabinieri delle Stazioni di Vittoria e di Acate, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno arrestato per rapina aggravata un 17enne tunisino, domiciliato nel Comune di Nicosia (En).

I carabinieri sono intervenuti in forze a seguito di una richiesta pervenuta sul Numero Unico di Emergenza 112 che segnalava una rissa in una via del centro cittadino di Vittoria.

Arrivati in zona, grazie al racconto di alcune persone che si trovavano ancora sul posto, hanno potuto accertare che si era verificata una rapina, subita da due cittadini originari del Bangladesh.

I carabinieri accertavano che un giovane, utilizzando uno spray al peperoncino, aveva aggredito i due bangladesi ed era riuscito ad impossessarsi dei telefonini delle due vittime, dandosi poi alla fuga.

Mentre una delle pattuglie intervenute ascoltava il racconto dei testimoni, l’altra perlustrava le vie adiacenti e immediatamente dopo rintracciava il minorenne che veniva riconosciuto, subito bloccato ed identificato.

Ricostruiti i fatti e considerata la flagranza del reato, il minorenne tunisino veniva tratto in arresto dai carabinieri e condotto, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, presso la Casa di Prima Accoglienza etnea.

Il suo grado di colpevolezza sarà verificato nel prosieguo del procedimento, come legislativamente previsto.