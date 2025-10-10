Richiamare l’attenzione sul valore della vista, sottolineare l’importanza di tutelarla in ogni fase della vita e rafforzare la cultura della prevenzione. Questi i principali obiettivi della Giornata Mondiale della Vista celebrata anche presso il centro oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di via Perlasca a Ragusa. La conferenza stampa che è servita a illustrare i contenuti della giornata ha visto la partecipazione del presidente della sezione territoriale Uici di Ragusa, Salvatore Albani, del direttore sanitario del poliambulatorio, l’oculista Michele Anguzza, dell’ortottista Valentina Cilia e di Clara Damanti, da anni vicina all’Uici attraverso significativi sostegni a livello familiare.

Nel corso della presentazione, è stata sottolineata la necessità di promuovere una corretta informazione sulla salute visiva, evidenziando come molte patologie oculari possano essere prevenute o gestite efficacemente grazie a controlli regolari e a una diagnosi tempestiva. “La vista è un bene prezioso che merita attenzione continua” ha dichiarato Salvatore Albani. “La prevenzione resta l’arma più efficace per difenderla” (nella foto da sinistra Anguzza, Albani, Cilia e Damanti).

Il dottor Michele Anguzza ha posto l’accento sulle patologie oculari più insidiose, come il glaucoma, definito ‘il ladro silenzioso della vista’ poiché spesso asintomatico nelle fasi iniziali. “Molte malattie oculari possono essere intercettate in tempo solo grazie a controlli periodici” ha spiegato Anguzza. “Il nostro poliambulatorio si impegna quotidianamente a offrire servizi di alta qualità per la diagnosi precoce e la gestione delle patologie visive”. Valentina Cilia ha evidenziato l’importanza della prevenzione sin dalla tenera età, richiamando l’attenzione sullo screening precoce di problemi visivi nei bambini, fondamentale per garantire uno sviluppo visivo armonioso. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Clara Damanti per il suo costante supporto all’Uici Ragusa. “La solidarietà e il sostegno di persone come Clara Damanti sono fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi” ha aggiunto Albani.

La Giornata mondiale della vista è sostenuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e dalla fondazione Iapb Italia ets. In Italia si stima che oltre tre milioni di persone convivano con ipovisione o cecità evitabili. Da qui l’importanza di iniziative come quella odierna a Ragusa, volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute visiva e sulla necessità di prendersene cura quotidianamente.