Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in via Paolo Orsi, a Rosolini. Coinvolti nello scontro una Bmw e uno scooter condotto da un giovane di 16 anni, originario di Ispica.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’automobile, imboccando un tratto in divieto di accesso, sarebbe uscita dallo spiazzale della stazione ferroviaria. L’impatto con lo scooter, che procedeva da Ispica verso Rosolini in via Paolo Orsi, è stato inevitabile.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, sbalzato violentemente a terra, riportando una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Ispica, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il ragazzo all’ospedale “Di Maria” di Avola. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Il giovane indossava il casco. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Noto.