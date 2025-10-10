È stato condannato a 26 anni di reclusione, con l’esclusione dell’aggravante della premeditazione (il pm Ottavia Polipo aveva chiesto la condanna all’ergastolo, Alex Ventura finito davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) per l’omicidio del ventiduenne comisano Giovanni Russo (nella foto), ucciso a Vittoria in via IV aprile, con due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio dell’anno scorso. Sul banco degli imputati, un vittoriese 29enne, reo confesso, difeso dall’avvocato Santino Garufi. Ventura è stato condannato anche al risarcimento delle parti civili. La somma complessiva è di 2 milioni di euro.