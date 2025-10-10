Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Vittoria hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione di documenti, risultati rubati, un 16enne ed un 17enne italiani, residenti nel Comune di Vittoria.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, hanno controllato, nel centro cittadino, i due minorenni, trovandoli in possesso della sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 27 dosi e pronta per essere ceduta a terzi.

Nel corso dei controlli nell’abitazione del 16enne venivano rinvenuti documenti risultati oggetto di furto. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. I due giovani sono stati pertanto denunciati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania. La ricostruzione accusatoria sarà verificata nel prosieguo del procedimento, come legislativamente previsto.