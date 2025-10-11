E’ rientrata da Roma, dopo aver vissuto la particolare esperienza del Giubileo, la comitiva dell’Unitre di Modica (nella foto).

Per i partecipanti alla visita, organizzata dall’associazione, sono state quattro giornate intense e, alla conclusione, il bilancio è abbastanza positivo. Nelle due giornate interamente dedicate al Giubileo con la partecipazione in piazza San Pietro, all’Udienza presieduta dal santo padre, Leone decimo quarto, seguita dal pellegrinaggio per l’attraversamento della Porta Santa e successiva visita guidata alla Basilica. I passaggi giubilari sono stati completati con il passaggio, da parte di tutta la comitiva dalle Porte Sante delle Basiliche di Santa Maria Maggiore, dove è stata visitata anche la tomba di Papa Francesco, di San Giovanni in Laterano con successiva pausa presso la vicina Scala Santa, e di San Paolo fuori le mura. E’ quindi seguita la visita guidata dei siti più significativi della capitale (Colosseo, Arco di Costantino, Fori Imperiali, Campidoglio, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Altare della Patria, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo), la visita guidata a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, e dei Musei Vaticani. Inevitabilmente e comprensibilmente stanchi, ma tutti soddisfatti i partecipanti.