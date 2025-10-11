Questa mattina la Diocesi di Ragusa ha ospitato il raduno dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, luogotenenza Italia – Sicilia, sezione di Siracusa, delegazione di Ragusa, in occasione della festa della Beata Vergine Maria, regina di Palestina.

Il raduno si è tenuto nell’atrio del Palazzo Vescovile e poi si è proseguito in precessione verso la Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa e, dopo il saluto di mons. Giuseppe La Placa, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica in cattedrale presieduta dal cardinale Paolo Romeo (foto Bracchitta).