Omicidio nella notte a Palermo. Un giovane di poco più di 20 anni, Paolo Taormina (nella foto=, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa in piazza Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida.

Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 3,30 un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale “O Scruscio”, i cui titolari sono i genitori di Paolo Taormina.

La vittima sarebbe intervenuta per tentare di placare gli animi mentre un ragazzo veniva pestato dopo essere caduto per terra. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa, ma a ll’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola ed ha esploso un colpo da distanza ravvicinata alla testa .