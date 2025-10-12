Omicidio nella notte a Palermo. Un giovane di poco più di 20 anni, Paolo Taormina (nella foto=, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa in piazza Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida.
Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 3,30 un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale “O Scruscio”, i cui titolari sono i genitori di Paolo Taormina.
La vittima sarebbe intervenuta per tentare di placare gli animi mentre un ragazzo veniva pestato dopo essere caduto per terra. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa, ma all’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola ed ha esploso un colpo da distanza ravvicinata alla testa.
Così raccontano alcuni testimoni, ma non si può escludere che ad uccidere il giovane sia stata una coltellata. Sarà il medico legale a stabilirlo dopo l’ispezione cadaverica. Il gruppo si è poi dileguato in sella a degli scooter. Sembra, inoltre, che sia stato già fermato, nel rione Uditore, il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo. Il fermato è un giovane; era nella sua casa assieme alla compagna.