“Mi informano che la polizia locale di Comiso ha sequestrato, ieri, ad un minore di 14 anni che si trovava in comitiva in una delle tante piazzette di ritrovo in città, un coltello W86 che teneva in tasca, deferendo poi il giovanissimo alle autorità competenti”. Lo dice l’assessore comunale al ramo, Dante Di Trapani, che aggiunge: “Non è normale. Non è normale che poco più che bambini riescano a dotarsi di un’arma simile (io la definisco “arma”,si) , senza che un genitore se ne accorga. Come non è normale che i nostri figli, a 13 o 14 anni stiano in giro fino a notte anche quando l’indomani c’è scuola. Come non è normale che riescano a comprare indisturbati una quantità di botti che nemmeno la Festa di Pasqua per pensare di spararli indisturbati in qualunque angolo delle città gli capiti a tiro. Come non è normale portare all’esasperazione interi quartieri con comportamenti di ogni tipo fino a qualunque ora della notte”.

“Complimenti agli agenti del comando di polizia locale di Comiso per l’intervento – aggiunge – un sincero ringraziamento a loro ed a tutte le forze di sicurezza dei nostri territori per quello che fanno, tra mille difficoltà e diecimila esigenze diverse e concomitanti. E, soprattutto, un sincero augurio a tutta la nostra società, affinché si accorga velocemente che questa è ‘strata ca nun speccia’”.