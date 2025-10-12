Un gol nel primo tempo, due nella ripresa. Tanto è bastato al Modica per avere ragione del modesto Melilli nella gara giocata oggi in terra aretusea. A segno Savasta che poi si è ripetuto nel secondo tempo. A chiudere i conti ci ha pensato Asero. Tutte e tre le reti segnate su azioni. Particolarmente pregevoli le marcature di Savasta, la prima di testa dopo un bel traversone proveniente dalla fascia. Gara a senso unico per l’undici allenato da Filippo Raciti che si trova a soli tre punti dalla vetta anche se c’è un assembramento di squadre nelle zone al top della classifica per cui risulteranno fondamentali gli scontri diretti. Domenica il Modica sarà impegnato in casa con la Nebros.