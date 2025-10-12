Finisce a reti inviolate la sfida dello stadio Aldo Campo tra Ragusa e Gelbison. Un altro brodino caldo che non serve agli azzurri per risalire la china in classifica. E, infatti, gli azzurri, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, restano nei bassifondi della graduatoria. Eppure, la squadra di Lucenti non gioca male. Riesce a tenere in maniera dignitosa il campo anche contro un avversario, sulla carta, più forte come quello lucano. E però in avanti manca quel guizzo vincente che consentirebbe di portare a casa risultati più sostanziosi.

Qualche occasione per parte nel contesto di un match sostanzialmente equilibrato. Gli ospiti hanno cercato di accelerare nel finale quando il portiere azzurro ci ha messo una toppa importante in almeno un paio di occasioni. Qualche minuto prima erano stati espulsi, per proteste, il tecnico Gaetano Lucenti e il preparatore dei portieri Roberto La Malfa. Una settimana tribolata per il Ragusa, caratterizzato dallo svarione compiuto sui social che ha scatenato una ridda di proteste che la società ha rispedito al mittente. Resta ancora da capire, però, da chi è formata questa società perché era stato annunciato che il 22 settembre sarebbe stata data comunicazione dei nuovi assetti. E, invece, ancora adesso niente. Ora il Ragusa, che finora ha ottenuto quattro pareggi su sette gare (il resto sconfitte) sarà impegnato sul campo del Castrumfavara.