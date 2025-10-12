Il Vittoria a un solo passo dalla vetta, allo stato attuale occupata dall’Avola. I giocatori biancorossi allenati da Giovanni Campanella continuano a vincere e a convincere. Oggi pomeriggio, al comunale Cosimo, la formazione ipparina ha avuto la meglio sulla Leonzio dopo una gara giocata con grande determinazione contro un avversario, tra l’altro, assolutamente quotato. I locali sono riusciti a passare nella fase finale della prima frazione grazie a bomber Cocimano mentre nella ripresa ci ha pensato Francofonte a mettere in sicurezza il risultato. Al termine, grande entusiasmo tra i supporter di fede biancorossa.

Il Vittoria, adesso, sarà impegnato sabato prossimo in trasferta sul campo del Messana, avversario da prendere con le molle, soprattutto dopo la sconfitta subita oggi a Niscemi.