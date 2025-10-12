La polizia è piombata a sirene spiegate nella tarda mattinata di oggi domenica, in corso Umberto a Modica per bloccare un extracomunitario che aveva dato di matto tra le gente. Il soggetto, non nuovo ad episodi di intemperanza del genere, senza apparente motivo aveva cominciato ad urlare, dimenandosi ed importunando le persone a passeggio, comprese famiglie con bambini al seguito, creando tensione e apprensione tra i presenti, alcuni dei quali hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Come accennato, una pattuglia di poliziotti, coadiuvata dalla polizia locale, è subito intervenuta, prendendo il consegna l’extracomunitario. Senza non poche difficoltà, se lo sono caricati in macchina per condurlo in commissariato per gli accertamenti del caso. Si tratta dello stesso extracomunitario, già ai domiciliari, che la scorsa estate aveva tentato di denudarsi, sempre in corso Umberto.