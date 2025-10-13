Nasce il gruppo di Forza Italia al Comune di Ragusa. Hanno aderito cinque consiglieri: Gaetano Mauro, che è stato eletto nella lista civica Generazione che supportava la candidatura di Riccardo Schininà, candidato del Partito Democratico; poi ha aderito Carla Mezzasalma che è stata eletta nella lista Partecipiamo, progetto politico di Gianni Iacono a sostegno della candidatura di Cassì. Sarà lei il capogruppo.

Infine, hanno aderito i consiglieri della lista del sindaco, Schininà, Vitale e Ilardo. Sergio Schininà è un familiare di Cassì, dunque una adesione piena ed indiscussa, essendo cognato dello stesso, Fabrizio Ilardo è la faccia politica della coalizione di Cassì, in quanto in passato ha militato nel Cdu e di seguito nell’Udc di Casini. E’ stato assessore per lo stesso partito. E poi ha avuto anche una lunga militanza in Forza Italia. Vitale è consigliere comunale eletto nella lista del sindaco ed è molto vicino ad ambienti che sono sempre stati militanti di Forza Italia. DA parte dei nuovi entrati vi è stato un gesto di cortesia nel riconoscere al consigliere Gaetano Mauro il ruolo di capogruppo, ma pare che lo stesso abbia rifiutato per le posizioni di contrasto avute in passato con il sindaco Cassì. Magari adesso che sono entrambi nello stesso partito troveranno altro su cui andare d’accordo.