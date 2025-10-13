Una motovedetta della Capitaneria di porto ha mollato gli ormeggi questa mattina per dirigersi verso un barchino con a bordo 100 migranti, a 50 miglia dalla città marittima. Seguiranno aggiornamenti circa l’orario previsto di arrivo rispetto a cui è stato richiesto di attivare il consueto dispositivo di accoglienza.
Intanto, alle 15,30, approderà presso la banchina militare la motovedetta della Guardia di finanza con a bordo altri 72 migranti. E’ stato chiesto, pertanto, di garantire senza soluzione di continuità l’operatività del dispositivo.