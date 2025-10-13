Con comunicazione ufficiale dalla sede Aces di Bruxelles, il Comune di Ragusa ha ricevuto il positivo esito della Commissione di valutazione di European City/Town/Community of Sport.

La commissione ha avuto modo prima di apprezzare il dossier di candidatura che l’assessorato allo Sport retto da Simone Digrandi ha prodotto con il supporto di tantissime realtà sportive ragusane e di cittadini, poi di ammirare la qualità degli impianti e dei servizi nel corso della recente visita di analisi.

“Questo traguardo, che è innanzitutto una investitura di responsabilità – sottolinea il sindaco Peppe Cassì – testimonia la qualità del nostro progetto per l’ambito sportivo e per l’intera città, e conferma come Ragusa sia riconosciuta ovunque e ormai unanimemente apprezzata. Ancora una volta e a maggior ragione oggi, desideriamo ringraziare gli uffici comunali, tutte le realtà sportive ragusane e i cittadini: saranno loro gli attori principali di un cammino cominciato mesi fa, che ci condurrà fino al 2027 ma che ha orizzonti e avrà ricadute ancora più ampie e ambiziose”.

“Il 2027, anno importante per Ragusa con il centenario della nomina a capoluogo di provincia – continua il sindaco – e il venticinquesimo del riconoscimento Unesco, ci vedrà così ancor più protagonisti”.