Diversi cittadini tunisini sono stati fermati stanotte dai carabinieri della Tenenza di Scicli per aver creato disordini in centro. I fatti si sono registrati intorno alla mezzanotte tra via Mormino Penna e via Fiumillo. I cittadini hanno aggredito fisicamente dei giovanissimi stranieri. Due erano armati di coltello. Fondamentale è stato l’intervento di alcuni ragazzi del posto che sono riusciti ad allontanare gli aggressori allertando prontamente il 112. Sul posto anche un’ambulanza.