È stata recentemente annunciata l’adozione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Scicli, uno strumento strategico destinato a guidare lo sviluppo del territorio per i prossimi 10-15 anni. In stretta correlazione con il Pug, risultano fondamentali anche il Piano commerciale, il Piano urbanistico commerciale, i piani per il commercio su aree pubbliche e i regolamenti comunali. Questi strumenti sono cruciali per contrastare la desertificazione dei centri storici e garantire che le nuove attività rispettino criteri di qualità, accessibilità e vivibilità per la nostra città.

Daniele Russino (nella foto), presidente sezionale di Confcommercio Scicli, evidenzia: “Come Confcommercio ribadiamo l’urgenza di un Piano commerciale aggiornato. Il commercio rappresenta il motore della crescita e della coesione della città, creando un ambiente favorevole per gli imprenditori locali e non solo, che vogliono investire nel nostro territorio. Questo strumento è essenziale anche per i cittadini, offrendo un panorama commerciale ricco e di qualità”.

Russino sottolinea inoltre che “un Piano commerciale aggiornato è un passo fondamentale per rafforzare il tessuto economico e sociale della nostra comunità. È possibile e doveroso raggiungere tali obiettivi lavorando in sinergia con le altre associazioni di categoria, con l’amministrazione comunale e, in particolare, con le commissioni consiliari di riferimento. Solo così sarà possibile tradurre le misure e le richieste in benefici concreti, non solo per i nostri associati, ma per tutti i cittadini”.

Confcommercio Scicli invita quindi tutti i commercianti e gli imprenditori a essere parte attiva nelle iniziative promosse dall’associazione e dall’amministrazione comunale. “Siamo convinti che solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile costruire un futuro solido e sostenibile per il commercio e per il nostro territorio”, aggiunge Russino. Un’attenzione particolare viene rivolta al Piano commerciale attualmente in vigore, risalente al 2010. “È indispensabile un aggiornamento per rispondere alle nuove esigenze del commercio e della città. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le attività commerciali, invitandole a partecipare alle consultazioni e ai tavoli di confronto che saranno presto convocati dall’amministrazione con tutte le associazioni di categoria”, conclude Russino. Confcommercio Scicli resta a disposizione per raccogliere suggerimenti, proposte e contributi da parte degli operatori del settore, al fine di rappresentare al meglio le esigenze della comunità commerciale locale.