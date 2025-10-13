Colpiti da armi da fuoco tre migranti che sono stati salvati, assieme ad almeno altre cento persone, su un barchino che la Guardia costiera ha intercettato a circa cinquanta miglia a sud di Pozzallo. Il più grave è stato colpito alla testa ed è in coma, un altro al viso e le sue condizioni sono pure delicate anche se è vigili. Entrambi saranno trasportati all’ospedale di Modica sebbene per il primo si prevede che, considerata la gravita della ferita, sia trasferito a Catania. Il terzo migrante è stato colpito a una gamba. Sarà portato all’ospedale Guzzardi di Vittoria per escludere qualsiasi complicazione di carattere vascolare, nel caso in cui fosse stata colpita l’arteria femorale. Uno sbarco drammatico, dunque, quello che è avvenuto qualche ora fa. Si attende, adesso, l’arrivo di un’altra motovedetta della Guardia di Finanza con a bordo ulteriori 72 migranti. Già operativo il dispositivo di accoglienza. I migranti dicono di essere stati fatti bersaglio da parte delle motovedette libiche. Indagini in corso.