L’allarme è scattato appena in tempo in via Mario Leggio, a Vittoria, dove solo la prontezza di riflessi di un cittadino, rimasto anonimo, ha permesso di sventare un furto in abitazione e assicurare il malintenzionato alla giustizia. Si tratta di un vittoriese, sorpreso e catturato all’interno dell’abitazione. Vistosi scoperto si è nascosto dentro il bagno nel tentativo di sfuggire alla cattura. Qualcuno, infatti, resosi conto di quanto stava accadendo all’interno dell’appartamento, ha tempestivamente chiamato le forze dell’ordine e ciò ha permesso un intervento immediato.

Il proprietario di casa, pur sollevato per lo scampato pericolo, tocca un nervo scoperto: “Siamo arrivati a un punto in cui certe persone sono spinte a fare questo, e tante volte non per cattive intenzioni, magari per fame”.

“Un ringraziamento speciale e sentito – ci tiene a dire la vittima del tentato furto – va a quella persona, purtroppo anonima, che ha dimostrato un encomiabile senso civico e morale chiamando subito le forze dell’ordine e permettendo l’intervento tempestivo. È la dimostrazione che l’attenzione e la solidarietà tra cittadini sono il baluardo più forte contro il degrado e il crimine. Un grazie doveroso e un plauso va anche alle forze dell’ordine che, intervenendo con rapidità ed efficacia, hanno scongiurato un furto e riportato la serenità. La vostra presenza è fondamentale per la nostra sicurezza”.