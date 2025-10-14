Due nuovi Suv vanno a incrementare il parco automezzi comunale. Sono state consegnate questa mattina una Jeep Compass ibrida e una Jeep Avenger a motore termico destinate la prima a essere utilizzata per impegni istituzionali, la seconda per esigenze dei servizi sociali del Comune, ad esempio visite domiciliari, trasporto per l’utenza e quant’altro.

I due Suv, per un costo complessivo di 60.000,00 euro, sono stati acquisiti grazie a fondi ministeriali intercettati dagli uffici dei Servizi sociali del Comune.

“Le due Jeep vanno ad ammodernare e potenziare il parco auto del nostro Ente con veicoli più rispondenti alle moderne esigenze – commenta l’assessore ai Servizi sociali Salvatore Romano -. Nello specifico, il nostro personale potrà meglio venire incontro alle necessità dell’utenza ed erogare i servizi richiesti potendo contare su un automezzo più comodo ed efficiente migliorando gli standard di qualità e sicurezza. Va rilevato che tutto ciò avviene a costo zero per il Comune, grazie al brillante lavoro svolto dagli uffici dei Servizi sociali coordinati dalla dirigente Tina Guastella e dagli uffici dell’auto parco coordinati dal dirigente Nunzio Micieli”.

Alla consegna dei nuovi Suv sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari, il vice sindaco Giuseppe Alfano, gli assessori Salvatore Romano e Dante Di Trapani, la dirigente dei Servizi sociali Tina Guastella.