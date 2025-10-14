Dopo la drammatica vicenda di ieri, in cui, secondo alcune testimonianze, alcune motovedette libiche avrebbero sbarcato a un barcone con un carico di migranti, ferendo tre persone, una delle quali in maniera quasi mortale, visto che il giovane si trova a lottare tra la vita e la morte, continuano anche oggi gli sbarchi di migranti.

Questa mattina si è registrata l’uscita della motovedetta della Capitaneria di porto che sta intercettando un barchino a 140 miglia da Pozzallo. Il ritorno della motovedetta al porto è previsto per oggi pomeriggio alle 18,30 con a bordo 38 migranti. Già attivato il dispositivo di accoglienza.