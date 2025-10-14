Ancora un lutto per la città di Ragusa. Viene a mancare all’età di appena 60 anni Mirella Campo. Lascia la moglie e cinque figli. Si è spenta dopo una lunga malattia. Una persona dotata di grandissima fede e non si è mai lasciata andare allo scoramento neppure nei momenti più critici. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.