In occasione del convegno nazionale dell’Associazione nazionale commercialisti tenutosi a Verona, la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, ha tenuto un intervento di rilievo, evidenziando il ruolo cruciale della formazione come pilastro fondamentale dell’attività sindacale e professionale.

«La formazione è una parte fondante del nostro lavoro – ha dichiarato Paolino – viviamo in un territorio piccolo, ma molto attivo, dove la formazione serve non solo per accumulare crediti, ma anche per rafforzare la consapevolezza e la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno. Anche Ragusa si distingue da sempre per un approccio pragmatico alla formazione, offrendo corsi, master brevi e incontri che affrontano concretamente le novità fiscali e normative». «Organizziamo eventi che partono dai casi reali: revisione legale, enti locali, adeguati assetti. Vogliamo fornire strumenti immediatamente utili per il lavoro quotidiano», ha aggiunto la presidente.

Nel corso del suo intervento, Paolino ha anche evidenziato la crescente distanza tra la formazione d’élite proposta a livello nazionale e le reali esigenze dei professionisti nei territori. «Il Consiglio nazionale si concentra su una formazione di alto profilo, ma che non rispecchia la realtà della maggior parte degli studi italiani. Noi siamo il front office dei contribuenti, lavoriamo con artigiani, commercianti, piccole imprese: l’economia reale dell’Italia». Le parole della presidente Paolino hanno riscosso grande attenzione, sottolineando la necessità di una formazione che sia non solo teorica, ma soprattutto calata nella realtà operativa dei commercialisti italiani, a supporto concreto del tessuto economico locale.