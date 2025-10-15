“Smentisco in maniera categorica quanto riportato da una notizia diffusa da alcuni organi di stampa in cui si riporta il crollo di una finestra, ieri mattina, alla scuola media secondaria di I grado plesso ‘Cincinnato’. La notizia dice anche che la finestra si sarebbe staccata cadendo su un banco all’interno di un’aula durante l’ora di lezione e ne attribuisce la responsabilità a usura o mancata manutenzione. Ovviamente mi sono messo immediatamente in contatto con la dirigente della scuola, la professoressa Antonella Grana, e con la responsabile del plesso professoressa Guidara, con le quali avevamo già effettuato sopralluoghi prima dell’apertura dell’anno scolastico e con cui abbiamo effettuato un altro sopralluogo in queste ore, verificando l’assoluta falsità della notizia”.

“I lavori di manutenzione in tutti i plessi scolastici di competenza del nostro ente – continua Armenia – sono stati effettuati abbondantemente per tempo e, laddove necessari, continueranno ad essere seguiti senza alcun ritardo né omissione. Sono notizie false che ingenerano allarmi e che provocano ingiustificate paure oltre ad un danno facilmente comprensibile. Notizie che mettono in palese difficoltà anche l’operato del mio assessorato che si impegna quotidianamente per garantire gli opportuni interventi di manutenzione ovunque, specie negli edifici scolastici, tenendosi in contatto costante con i dirigenti, non lesinando energie e attenzione nonostante le difficoltà di carattere economico che attraversa il nostro ente, garantendo così la sicurezza e la tranquillità di alunne, alunni e di tutto il personale della scuola, docente e non docente. Di certo non starò a far finta di nulla di fronte a notizie che mettono in difficoltà il mio assessorato, quanti ci lavorano e l’Ufficio Manutenzioni oltre che il sindaco, denunciando l’episodio alle autorità competenti a tutela dell’onore e del decoro dell’assessorato, del nostro ente e per rispetto della Verità”.