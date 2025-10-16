È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga e armi condotta dai carabinieri della Compagnia di Modica nei territori di Ispica e Pozzallo.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa che coinvolge 13 indagati.

Oltre 60 i carabinieri impegnati nell’operazione in provincia di Ragusa, supportati da un elicottero e da unità cinofile, riuscendo a smantellare diverse piazze di spaccio ritenute particolarmente attive.

Nel corso delle indagini che hanno portato ai provvedimenti odierni, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra cui cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco ed esplosivi. L’arsenale confermerebbe la capacità organizzativa e la pericolosità del gruppo con turnazioni, ruoli precisi e canali di approvvigionamento ben definiti nella gestione delle varie piazze di spaccio. Sarebbero riusciti ad alimentare un mercato fiorente soprattutto tra i giovani.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti più tardi nel corso di una conferenza stampa al Palagiustizia.