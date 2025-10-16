E’ stato condannato dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Catania il pensionato ragusano, ex dipendente comunale, coinvolto l’8 maggio scorso nell’operazione degli agenti della polizia postale di Catania, nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia online, in cui sono state individuate 8 persone, 3 delle quali sono state arrestate. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 40 ed i 70 anni e risiedono nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il pensionato, per il tramite del proprio legale di fiducia, aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato: è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, e 2.000 euro di multa, quasi il doppio della pena invocata dalla pubblica accusa, ovvero un anno e 2 mesi di reclusione e 1.250 di multa, ritenute le attenuanti prevalenti sull’aggravante. La difesa, dopo avere letto le motivazioni della sentenza di condanna, ricorrerà in Appello. Il pensionato si trova agli arresti domiciliari da oltre 5 mesi.