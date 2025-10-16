Apre domani, alle 19,45, al duomo di San Giorgio, con il concerto del maestro Wolfgang Capek (nella foto) (Austria), il XXX festival organistico internazionale di Ibla “Città di Ragusa”. Capek è organista titolare della Augustinerkirche di Vienna. E’ nato nel 1956 e ha studiato il pianoforte all’Università di Musica a Vienna, organo, composizione e musica sacra. Nel 1978-1980, ha concluso gli studi con diversi certificati di onore e di riconoscimento. Nel 1980 ha intrapreso altri studi sulla musica francese d’organo. Dal 1976 è attivo come organista e pianista. I concerti lo hanno portato in centri musicali nella maggior parte dei Paesi europei, come pure gli Stati Uniti, Russia, Hong-Kong, Sud Corea e Australia. Come solista e musicista da camera, ha collaborato con le più importanti orchestre in formazioni austriache e straniere e con direttori d’orchestra rinomati. E’ docente universitario per organo presso l’Università per la musica e le arti di Vienna. Tra gli autori che interpreterà durante il concerto di domani ci sono Haydin, Elert, Morandi, Schumann, Rossini e Saint-Saens.

Il festival, sostenuto dal Comune di Ragusa, da Baps e dall’Associazione organistica siciliana, si fregia di prestigiosi gemellaggi internazionali e si svolge sotto l’alto patrocinio del vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. La direzione artistica del festival è del maestro Marco D’Avola, tra l’altro ispettore onorario della Regione Sicilia per la tutela degli organi storici.