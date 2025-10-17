Il gip ha convalidato l’arresto per possesso clandestino di arma diposto a carico di Gianfranco Stracquadaini, il cinquantenne vittoriese latitante, finito in manette tre giorni fa a Comiso.

Sull’uomo, ricercato da un anno e mezzo per il tentato omicidio di Roberto Di Martino, avvenuto il 24 aprile 2024 e per associazione mafiosa, pendeva già un mandato di cattura. Quando gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, dello Sco e del commissariato di Vittoria hanno fatto irruzione nella casa di Montebello, dove si nascondeva, hanno trovato anche due pistole semiautomatiche, con munizioni: da qui il nuovo provvedimento cautelare che è stato convalidato. Assistito dal suo difensore, l’avvocato Rosario Cognata, l’ex latitante è comparso davanti al gip Eleonora Schininà. Dopo l’udienza è stato riportato nel carcere di Bicocca, a Catania.