Si è concluso nei giorni scorsi anche il percorso del corso per agente immobiliare di Confcommercio Ragusa, con l’ultima lezione e la consegna degli attestati di frequenza nella sede formativa di via Sofocle, nel capoluogo ibleo. Sono stati mesi importanti di formazione, durante i quali è stato possibile approfondire nozioni fondamentali per la sostenibilità dell’esame e dato vita a un confronto ricco e stimolante. “La consegna degli attestati – dice Gregorio Lenzo, tra i docenti del corso – non è soltanto il riconoscimento del lavoro svolto, ma rappresenta anche un passo propedeutico verso il superamento dell’esame. Continuiamo ad andare avanti, consapevoli che la conoscenza è una leva straordinaria capace di generare valore concreto per il territorio, accompagnando i corsisti nello svolgimento della futura attività professionale”. Alla cerimonia era presente anche il presidente provinciale Fimaa Ragusa, Danilo Bonuomo, oltre al responsabile provinciale Confcommercio Ragusa, Corrado Lupo. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha rivolto un sincero ringraziamento a tutto il sistema Confcommercio Ragusa, ai docenti e, soprattutto, ha voluto augurare un grande in bocca al lupo ai corsisti per il prossimo esame e per le loro carriere professionali.