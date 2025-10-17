Ristrutturazione della piscina di Pozzallo, il Libero Consorzio pronto a finanziare l’ulteriore fase progettuale.



Dopo un sopralluogo tecnico condotto dal dirigente del settore tecnico Carlo Sinatra, alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna e su iniziativa del coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia di Pozzallo, Luca Susino, e del vice coordinatore Antonio Liuzzo, si è svolto un incontro operativo presso la sede dell’ente, in viale del Fante.



Nel corso del confronto è stato confermato che il Comune di Pozzallo dispone già di una valutazione tecnico-economica preliminare. Il costo stimato per l’intervento è di circa 3,5 milioni di euro. La disponibilità del Libero Consorzio a finanziare l’ulteriore fase di progettazione rappresenta un passo decisivo per rendere l’opera concretamente finanziabile.

“Sostenere i Comuni nella redazione di progetti esecutivi è un impegno che abbiamo assunto sin dal primo giorno del nostro mandato. Il ruolo del Libero Consorzio è quello di agire come ente di area vasta, affiancando gli enti locali e i loro uffici tecnici – spesso in sofferenza di organico – affinché possano accedere a risorse comunitarie e nazionali che, senza una progettazione adeguata, rischiano di andare perdute”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.