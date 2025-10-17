L’ex chiesa di Sant’Antonio Abate presa di mira dai graffitari. I vandali hanno insozzato con le vernici spray le vestigia dell’antica struttura, ormai sconsacrata ma comunque dal grande valore storico, che sorge in via Magente all’incrocio con via Bari. Un atto che ha suscitato profonda indignazione. Ora spetta alle forze dell’ordine, tramite la visione della videosorveglianza, verificare chi è stato l’autore di questo gesto riprovevole. La denuncia, finita sui social, ha già fatto il giro del web.