Anticipo indigesto per il Vittoria calcio nel girone B del campionato di Eccellenza. Dopo quattro successi di fila, arriva uno stop, il secondo di stagione, sul campo della Messana, in quello che era da considerare il big match di giornata.

I biancorossi, soprattutto nel primo tempo, hanno subito le giocate dei padroni di casa che al 12’ sono riusciti a passare con un’azione combinata in avanti con Franchi bravo a proporsi come terminale e a sbloccarla. Ci si attende la reazione dell’undici di Campanella che, però, non sortisce l’effetto sperato. A inizio ripresa, su corner, a staccare più in alto di tutti è Tricamo (nella foto) che la mette all’angolino. Siamo al 4’ e il secondo tempo inizia nella maniera peggiore per il Vittoria. Che, però, dopo appena sessanta secondi, la riapre con Solomon bravo a colpire di testa un suggerimento dalla fascia sinistra. Il Vittoria, stavolta, sembra più arrembante ma né Lucarelli né Margheritini, sebbene abbiano un paio di volte a testa l’occasione, riescono più a modificare il risultato. La Messana consuma un sorpasso in classifica proprio ai danni del Vittoria che, adesso, sarà chiamato a recuperare tra le mura amiche nel contesto di un campionato che, comunque, risulta essere sempre più complicato.