Un pomeriggio indimenticabile. Nonostante le avverse condizioni meteo, almeno tremila persone hanno partecipato al Giubileo dei ragazzi, delle famiglie e dei ministranti che si è tenuto oggi pomeriggio a Ragusa e che ha coinvolto tutte le comunità della diocesi. Prima, il raduno in piazza Libertà, con il saluto del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, e poi, muniti di ombrello, ci si è spostati in cattedrale per la funzione religiosa. Cattedrale praticamente stracolma per ascoltare il solenne pontificale del vescovo.

Il quale, tra le altre cose, ha detto: “Che questo Giubileo sia un tempo di gioia e di grazia e noi più grandi non dimentichiamo mai che il dono più prezioso che possiamo offrire ai nostri ragazzi è aiutarli con il nostro esempio a diventare amici di Gesù, perché chi cammina con Lui non perde mai la strada e sarà sempre felice ed è quello che io auguro a tutti voi, cari ragazzi. E così sia” (foto Salvo Bracchitta).