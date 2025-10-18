Il Comune di Vittoria compie un passo decisivo per la messa in sicurezza dei quartieri storicamente soggetti ad allagamenti, grazie a un importante intervento di ingegneria idraulica che interesserà via Berruti, via Che Guevara, via Torino, via Guido De Ruggero e via Iannizzotto (stradale Forcone), con il collegamento finale alla rete delle acque bianche di via Marangio. L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto), esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Sin dal nostro insediamento nel 2021, insieme al sindaco Aiello e agli uffici comunali, abbiamo posto come priorità la soluzione delle criticità idrauliche che da oltre quindici anni penalizzano interi quartieri. Le precedenti amministrazioni hanno lasciato queste zone senza interventi risolutivi; oggi, finalmente, possiamo annunciare una svolta concreta”.

L’intervento, finanziato dalla Protezione civile grazie a un contributo di 860.000 euro ottenuto con la disposizione commissariale n. 933 del 26 settembre 2024, prevede la realizzazione di nuove caditoie e pozzetti in ghisa nelle aree più colpite dagli allagamenti. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Dipartimento regionale della Protezione civile – prosegue Nicastro – effettuando sopralluoghi puntuali in via Berruti, angolo via Torino, e in tutte le strade limitrofe che si trasformavano in veri e propri fiumi ad ogni bomba d’acqua. Questo nuovo progetto servirà a convogliare efficacemente le acque piovane, riducendo drasticamente i disagi per i residenti e tutelando il patrimonio urbano”.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la posa di numerose nuove caditoie agli incroci più critici e lungo le vie interessate, la realizzazione di una nuova condotta in via Iannizzotto e il collegamento di tutte le acque raccolte verso la grande galleria di via Marangio. “Si tratta di un’opera complessa, ma fondamentale – dichiara l’assessore – La gara d’appalto è già stata aggiudicata e a breve avvieremo tutte le procedure per la consegna dei lavori. La nostra speranza è di iniziare quanto prima, affinché i cittadini non debbano più vivere l’incubo degli allagamenti e dei danni che ne conseguono”.

Nicastro sottolinea come questo sia solo il primo passo di un piano più ampio per la riqualificazione e la resilienza urbana: “Questa è la prima risposta concreta che l’assessorato ai Lavori pubblici e l’amministrazione Aiello danno a un problema che nessuno aveva saputo affrontare. Ringrazio il Rup Chiara Garofalo e l’architetto Elio Cicciarella che, durante i sopralluoghi, sono stati in prima linea e si sono messi a disposizione. Grazie anche all’architetto Rosario Cultrone e ai tecnici per il loro straordinario impegno. Siamo convinti che la ricostruzione di Vittoria debba partire proprio dai quartieri più fragili. È un impegno che manteniamo con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli che solo così la nostra città potrà guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza. Andiamo avanti, perché Vittoria merita una nuova stagione di crescita e vivibilità”.