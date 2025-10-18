Tre cani morti quasi sicuramente avvelenati nella zona di Boscorotondo a Vittoria, via Uruguay e zone limitrofe. A darne notizia il giornalista Gianni Di Gennaro in un post su Facebook. “I proprietari di cani sono invitati a prestare massima attenzione – spiega quest’ultimo – perché potrebbero esserci delle esche avvelenate in giro. Nella zona ci sono alcune telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, pertanto non è escluso che i responsabili possano essere individuati”.

Se qualcuno dovesse notare persone che manifestano atteggiamenti sospetti, può chiamare le forze dell’ordine che già sono state allertate da alcuni cittadini.