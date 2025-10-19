Ancora una sconfitta per i rossoblù del Frigintini calcio. Ecco il tabellino della partita

Noto Calcio 3

Frigintini Calcio 0

Marcatori: pt 30′ Miraglia, 38′ Miraglia, st 31′ Reis Castro

Noto Calcio: Chalbi, Fontana, Guzzardi, Greco, Brancato, Gomes, Miraglia, Giarratana, Gabrieli, Alecci, Sanchez. A Disp: Di Benedetto, Ricco, Fusca, Andolina, Reis Castro, Pagano, Battaglia, Santoro, Nicotra. All. Danilo Gallo.

Frigintini Calcio: Caruso, Hegazi, Macauda, Floriddia, Cicero, Concolino, Lo Magno, Amato, Orazio Modica, Savarino, Giurdanella. A Disp: Giovanni Iemmolo, Cocciro, Cerruto, Caruso, Anthony Modica, Cavallo, Vitale, Sortino, Tommaso Iemmolo. All. Ciccio Di Rosa

Arbitro: Gabriele Fiamingo di Messina

Assistenti: Francesco Quattrotto di Messina e Davide Iannì di Siracusa

Continua la serie negativa del Frigintini che nel derby del Barocco contro il Noto Calcio disputato al “Consales” di Rosolini, rimedia la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa, ancora una volta, hanno disputato un buon match, hanno difeso bene e cercato di “offendere” i granata di Danilo Gallo, ma pagano anche oggi a caro prezzo gli errori di gioventù e sono costretti alla resa al cospetto di una squadra quadrata e ben disposta in campo.

Dopo una fase di studio, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco lavorando ai fianchi i rossoblu modicani che si difendono bene provando a punzecchiare l’attenta difesa netina.

Il derby del barocco si sblocca alla mezz’ora di gioco. A rompere l’equilibrio ci pensa l’esperto Simone Miraglia. Il classe 1994, infatti, trova tempo e spazio per la conclusione vincente che non lascia scampo a Caruso.

I rossoblu, accusano il colpo e il Noto Calcio è pronto a piazzare il colpo del K0 ancora con Miraglia. Al 38′, infatti, l’ex Leonzio mette a segno la sua doppietta personale e indirizza il derby dalla parte granata.

Al ritorno in campo dopo il riposo, il Frigintini prova a spostare in avanti il baricentro del suo gioco, ma l’esperta difesa netina non concede spazio agli attaccanti modicani che faticano a trovare spazio per le conclusioni.

Al 31′, invece arriva il terzo gol dei padroni di casa con il nuovo entrato Reis Castro che chiude il match e mette in cassaforte i tre punti per la sua squadra.

I rossoblu provano a non arrendersi e cercare il gol della staffa senza riuscirci e alla fine sono costretti alla resa.

Con il quarto k0, i giovani e volenterosi atleti modicani restano in fondo alla classifica, ma non devono assolutamente abbattersi e continuare a lavorare così come stanno facendo dall’inizio della stagione. Tutto l’ambiente Frigintini era consapevole che il campionato di Promozione sarebbe stato tutto in salita, ma è anche vero che nessuno ha voglia di arrendersi e già da martedì si tornerà a lavorare per preparare la sfida casalinga di domenica prossima con la Sommatinese e cercare con tutte le forze a disposizione di ottenere il primo risultato utile della stagione.