Il Modica calcio continua la propria rincorsa al vertice nel girone B del campionato di Eccellenza. Ma quanta sofferenza. Sembrava che, oggi, contro la Nebros, al Vincenzo Barone, la situazione fosse già sotto controllo dopo i primi quarantacinque minuti, grazie alle reti dei due attaccanti, Bonanno e Savasta. E, invece, niente di più sbagliato. Perché, complice una involuzione nell’atteggiamento, i rossoblù, nel tentativo forse di addormentare la gara, hanno favorito il ritorno di fiamma degli ospiti. Che, nei primi minuti della ripresa, hanno dimezzato le distanze. Da quel momento in poi è stato portato un assalto quasi costante dalla Nebros alla porta difesa da Romano. Soltanto la bravura di quest’ultimo e un pizzico di fortuna hanno evitato al Modica di capitolare un’altra volta, tra l’altro anche a fronte del fatto che è stato giocato un recupero monstre di quasi 11 minuti.

Il Modica, comunque, conquista altri tre punti in classifica e si porta al secondo posto anche se in coabitazione con altre due squadra, Messana e Leonzio, a quota 13. Mentre l’Avola continua a essere capolista con 16 punti.