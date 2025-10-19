Un uomo sarebbe stato accoltellato dopo l’ennesima lite tra extracomunitari. Lite, come sembra, per futili motivi tra persone ubriache. Secondo i racconti di alcuni testimoni, oltre 15 gli stranieri che se le sono date di santa ragione con colpi di bottiglia, alcuni feriti.

Sul posto le forze dell’ordine. Sembra che molte persone abbiano assistito alla lite mentre erano tranquilli con mogli e bambini a mangiarsi un panino. In un attimo, poi, è scoppiato il caos.

L’uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono in fase di valutazione (foto Franco Assenza).